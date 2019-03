Deel dit artikel:













Shorttrackster Lara van Ruijven verovert wereldtitel op 500 meter Foto: ANP

NAALDWIJK - Shorttrackster Lara van Ruijven heeft de wereldtitel op de 500 meter veroverd. De Naaldwijkse kwam als tweede over de finish in het Bulgaarse Sofia, maar profiteerde van de diskwalificatie van Martina Valcepina. De Italiaanse gaf Van Ruijven een duw in de laatste meters van de race.

Suzanne Schulting eindigde als derde. Ze revancheerde zich enigszins voor haar optreden op de 1500 meter. De 21-jarige Groningse werd in haar ogen onterecht gediskwalificeerd, nadat ze haar halve finale dacht te hebben gewonnen.