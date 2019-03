Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Shorttrackster Lara van Ruijven verovert wereldtitel op 500 meter: 'Een droom' Grote lach op het gezicht bij Lara van Ruijven. (Foto: Orange Pictures)

NAALDWIJK - Shorttrackster Lara van Ruijven heeft de wereldtitel op de 500 meter veroverd. De Naaldwijkse kwam als tweede over de finish in het Bulgaarse Sofia, maar profiteerde van de diskwalificatie van Martina Valcepina. De Italiaanse gaf Van Ruijven een duw in de laatste meters van de race. Suzanne Schulting eindigde als derde.

'Ik ben zo blij', reageerde Van Ruijven terwijl ze tranen van geluk huilde. Ze mag zich de eerste Nederlandse vrouwelijke wereldkampioene noemen. 'Ik hoopte hier zo op. En het is gaaf dat het me gelukt is.' Schulting revancheerde zich enigszins voor haar optreden op de 1500 meter. De 21-jarige Friezin werd in haar ogen onterecht gediskwalificeerd, nadat ze haar halve finale dacht te hebben gewonnen. Volgens de scheidsrechter had Schulting de Française Tifany Huot Marchand met een arm afgehouden.