Ronde van Zuid-Holland afgelast tijdens race Wielerronde van Zuid-Holland | Foto: Regio15

DEN HAAG - De Wielerronde van Zuid-Holland is zaterdagmiddag tijdens de race afgelast vanwege het slechte weer. Van de 143 renners waren er toen nog maar 30 in de race. Ze zijn onder begeleiding naar de finish in De Haag gebracht.

De ronde was van start gegaan op het Deltaplein in Kijkduin. Vooral de harde wind in combinatie met vallende takken speelde de renners parten. Bij de 66e editie van de Wielerronde van Zuid-Holland zouden Westland, Rijswijk, Delft, Zoetermeer, Leiden, Alpen aan den Rijn, Boskoop worden aangedaan. De finish was in Den Haag.