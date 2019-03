Minituintjes moeten afval rond vuilcontainers tegengaan

DEN HAAG - Afval naast de ondergrondse vuilcontainer. Het is een ergernis voor velen, en een uitdaging voor veel gemeentes. De gemeente Den Haag denkt een oplossing te hebben gevonden bij de Haagse ontwerper Henk-Jan Room. Hij bedacht de City-gard, ofwel het Oracs-tuintje. Dat is een minituin om de ondergrondse vuilcontainer. De Oracs-tuintjes moeten voorkomen dat mensen hun afval er naast zetten.

' Ik wil dat de container verandert van een plaats waar je iets dumpt naar een plek van schoonheid,' zegt Room, 'met dat uitgangspunt zijn we aan de slag gegaan, en zo kwamen we bij een tuintje.’ Groot is dat tuintje niet, want het moet op de plaat passen waar de container in zit. 'Het leuke daarvan is dat het tuintje mee omhoog gaat als de container wordt geleegd, je ziet het vliegen,' aldus Room.

Het gaat hem niet alleen om het bestrijden van de illegale bijplaatsingen, zoals het storten naast de oracs wordt genoemd. 'Het moet ook een plek worden waar buurtbewoners elkaar ontmoeten, misschien even lachen samen, en verantwoordelijkheid nemen voor hun straat.'



Stank en ongedierte

Een van die bewoners is Judith Rook. Zij woont op de hoek van de Vinkensteynstraat in het Haagse Valkenboskwartier, en ze kijkt al vijftien jaar uit op twee oracs. 'Er wordt van alles bijgegooid, en dat geeft weer stank en ongedierte. We hebben daar ook jaren over aan de bel getrokken bij de gemeente.'

Vorig jaar organiseerde de buurt een posteractie, waarbij alle bewoners werd gevraagd een poster achter het raam te hangen met de tekst 'stop de puinhoop'. Ook gingen kinderen langs de deuren met die boodschap. 'het leuke is dat dat heeft gewerkt,' zegt Rook.



Succesvol

Haar betrokkenheid heeft nog een resultaat opgeleverd: de twee oracs in de Vinkensteynstraat krijgen zaterdag twee mini-tuintjes, de eerste officiële in Den Haag nadat een proef in de Regentesselaan succesvol was.

Wethouder Liesbeth van Tongeren van milieu neemt de tuintjes in gebruik door er een bol in te planten. 'De straat wordt er mooier van, bij extreme regen heb je weer een extra plekje om water in op te vangen en het zorgt ervoor dat mensen beter nadenken over hun afval: oh ja, dat moet in de bak.'



Geld

Als het aan de wethouder ligt komen er meer oracs-tuintjes, al moet daar nog wel geld voor worden gevonden. 'Maar met auto’s door de stad rijden om illegale bijplaatsingen op te ruimen kost ook geld,' aldus Van Tongeren. Het is een kwestie van keuzes maken.

Of de minituintjes de definitieve oplossing zijn moet nog blijken, want met een beetje moeite kun je nog steeds rotzooi naast de bak zetten. 'Absoluut,' zegt ontwerper Hen-Jan Room, 'je kan mensen niet dwingen, ook niet met boetes, mensen moeten mee willen doen en de gemeente moet laten zien dat ze bewoners willen betrekken. Je moet zorgen dat mensen geïnspireerd raken.'