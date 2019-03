LIVEBLOG: Kan ADO Den Haag het veel scorende Heerenveen verslaan?

Deel dit artikel:













Foto: Soccrates Images

DEN HAAG - ADO Den Haag tegen SC Heerenveen is op voorhand een attractieve wedstrijd. In de wedstrijden van de Friezen vallen dit seizoen namelijk veel doelpunten. Na 24 wedstrijden heeft de ploeg uit het noorden van Nederland 53 doelpunten gemaakt en 54 doelpunten tegen gekregen. Aan ADO is het vandaag om het aantal tegendoelpunten nog groter te maken. Gaat dat lukken? Mis niets van de wedstrijd via Radio West (89.3 fm) of dit liveblog.