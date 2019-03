CPC Loop mogelijk aangepast vanwege weer

DEN HAAG - De NN CPC Loop in Den Haag gaat zondag vooralsnog door, laat de organisatie op haar website weten. Mogelijk wordt het programma wel aangepast.

De organisatie zegt de weerssituatie in Den Haag continu en nauwlettend in de gaten te houden, staat op hun site. Zondagochtend om 07.00 uur zal op de website en de social mediakanalen van de NN CPC Loop een bericht worden geplaatst of de loop gewoon doorgaat of dat het programma misschien wordt aangepast.

Omroep West zendt het evenement vanaf 9.25 uur rechtstreeks uit op radio, online en TV.