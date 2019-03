Deel dit artikel:













Grote zoektocht naar 'drenkeling' Brandweer

NOORDWIJKERHOUT - Hulpdiensten hebben zaterdagmiddag in de Zeestraat in Noordwijkerhout urenlang gezocht naar een mogelijk drenkeling. Dat gebeurde nadat een voorbijganger een kinderrugzakje in het water zag drijven.

Met een politiehelikopter in de lucht en brandweerduikers in het water werd er gezocht, maar er werd uiteindelijk niemand gevonden. Omdat er bij de politie verder geen melding is binnen gekomen van een vermissing, gaan de hulpdiensten er vanuit dat het tasje is verloren en er geen sprake is van een slachtoffer.