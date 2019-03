Deel dit artikel:













ADO Den Haag vergeet kansen af te maken tegen Heerenveen en staat met lege handen Lex Immers in duel met Yuki Kobayashi van Heerenveen | Foto: Soccrates Images

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft in eigen huis met 2-3 verloren van SC Heerenveen. De ploeg van trainer Fons Groenendijk kreeg genoeg kansen, maar kon maar twee kansen omzetten in een doelpunt. Door het verlies is het gat met de nacompetitieplaatsen nog steeds vier punten. Nummer zestien FC Emmen heeft wel een wedstrijd minder gespeeld.

ADO Den Haag begon voortvarend aan het duel met Heerenveen. Na ongeveer een minuut spelen schoot Lex Immers snoeihard op doel. Zijn inzet werd gekeerd door Heerenveen-keeper Warner Hahn. De rebound werd van de lijn gehaald. Het was de aanleiding voor een heus offensief. Onder andere Tomas Necid en Sheraldo Becker misten kansen voor de residentieclub. Toen was er als donderslag bij heldere hemel plotsklaps de voorsprong van Heerenveen.

Vlap Michel Vlap rondde de eerste de beste aanval van Friese makelij af. Daarmee was het ook gedaan met de aanvalsdrang van ADO. Heerenveen wilde ook de 2-0 maken en creëerde vele kansen. Vlap en spits Sam Lammers misten kansen voor de ploeg uit het noorden van het land. Een kwartier na rust kopte Tomas Necid na een schitterende voorzet van Nasser El Khayati de 1-1 binnen. De gelijke stand stond niet lang op het scorebord. Heerenveen-uitblinker Vlap schoot tien minuten na de gelijkmaker een vrije trap schitterend achter doelman Robert Zwinkels (1-2).

In de achtervolging Weer moest ADO in de achtervolging. Dit deden de mannen van Fons Groenendijk met verve. Vooral Tom Beugelsdijk kwam veelvuldig mee naar voren en zorgde voor gevaar in de Heerenveen-zestien. Het mocht niet baten. De residentieclub miste scherpte voorin. In de blessuretijd vielen nog wel twee doelpunten. Lammers zorgde uit een counter voor de 1-3. El Khayati schoot uit een strafschop uiteindelijk de 2-3 eindstand op het scorebord Scoreverloop ADO Den Haag - SC Heerenveen 2-3 (0-1)

0-1 Vlap

1-1 Necid

1-2 Vlap

1-3 Lammers

2-3 El Khayati (strafschop)

Opstelling ADO Den Haag: Zwinkels, Troupee ('56 Malone), Beugelsdijk, Kanon ('56 Pinas), Meijers, Bakker ('74 Goppel), Immers, El Khayati, Goossens, Becker, Necid Opstelling SC Heerenveen: Hanhn, Hornkamp ('75 Schmidt), Hoegh, Dresevic, Woudenberg, Rienstra, Vlap, Kobayashi ('74 Schaars), Van Bergen ('77 Van Amersfoort), Lammers, Johnsen Scheidrechter: Martens

Gele kaarten: Kanon, Beugelsdijk (ADO Den Haag), Hornkamp (Heerenveen)

Rode kaarten: x