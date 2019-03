Deel dit artikel:













Schaatser Roest pakt goud bij wereldbekerfinale 5000 meter Patrick Roest | Foto: Orange Pictures

LEKKERKERK - Patrick Roest heeft bij de wereldbekerfinale in Salt Lake City goud op de 5000 meter gepakt. De schaatser uit Lekkerkerk won in een tijd van 6.03,70. Daarmee bleef hij net boven het Nederlands record van Sven Kramer, die in november 2007 in Calgary op 6.03,32 uitkwam.

Roest ging Kramer wel voorbij op de Adelskalender (wereldranglijst aller tijden). De Amerikaan Shani Davis staat op die lijst bijna tien jaar bovenaan. Het klassement wordt gemaakt op basis van persoonlijke records op vier afstanden (500, 1500, 5000 en 10000 meter). Roest staat nu tweede op die lijst. Met de overwinning steeg Roest in het algemeen klassement van de negende naar de vierde plaats. De lijst is een gecombineerd eindklassement over de 5000 en 10000 meter. Dat klassement werd gewonnen door de Rus Aleksandr Roemjantsev.

