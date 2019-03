Deel dit artikel:













Boze Tom Beugelsdijk over gele kaart: 'Ik voel me zwaar genaaid' Tom Beugelsdijk | Foto: Soccrates Images

DEN HAAG - Tom Beugelsdijk kreeg tijdens de wedstrijd ADO Den Haag Heerenveen zijn elfde gele kaart van het seizoen. Hij kreeg deze prent omdat hij aan de scheidsrechter vroeg of hij de VAR kon raadplegen na een vermeende overtreding op Tomas Necid. Beugelsdijk was woest na afloop: 'Zelfs de Heerenveen-spelers zeiden dat het een schande was dat ik geel kreeg.'

Ik voel me zwaar genaaid', zegt Beugelsdijk over de bewuste kaart. 'Ik heb er geen woorden voor. Ik ben er ziek van. Zeker omdat ik de wedstrijd volgende week mis.' Trainer Fons Groenendijk mist volgende week tijdens de uitwedstrijd tegen FC Groningen zijn verdediger. Hij heeft echter zijn twijfels bij het Nederlandse scheidsrechterkorps. 'Uitgerekend Tom krijgt een kaart. Er staat vijf man bij de scheids en hij krijgt geel. Het lijkt een klein beetje erop dat ze hem aan het zoeken zijn.'

Richard Martens Scheidsrechter Richard Martens wilde na afloop van de wedstrijd geen reactie geven voor de camera van Omroep West. Hij wilde niet ingaan op de situatie met Necid. Over de gele kaart van Tom Beugelsdijk zei hij tegen de verslaggever van Omroep West: 'Kijk de wedstrijd nog maar eens terug'. Waarna hij wegliep.