Kjeld Nuis rijdt wereldrecord op 1000 meter

ZOETERWOUDE - Kjeld Nuis heeft bij de wereldbekerfinale in Salt Lake City het wereldrecord op de 1000 meter verbeterd. De 29-jarige schaatser uit Zoeterwoude finishte in een tijd van 1.06,18. Daarmee was hij sneller dan de Amerikaan Shani Davis, die in 2009 op dezelfde baan op 1.06,42 uitkwam.

Nuis zei vooraf dat hij een tijd van 1.06,30 voor hemzelf mogelijk achtte. De tweevoudig olympisch kampioen (1000 en 1500 meter) bleek echter nog iets sneller te kunnen op het Amerikaanse superijs, al kwam hij nog wel een binnenbocht moeizaam door. Na de fantastische race van Nuis kwam ploeggenoot Thomas Krol nog heel dichtbij. De nummer twee van het WK vorige maand in Inzell kwam op de finishlijn welgeteld 0,07 seconde tekort: 1.06,25. Hij verbeterde zijn persoonlijke record niettemin met ruim één seconde.

In de laatste rit vielen ook wereldkampioen Kai Verbij uit Hoogmade en Pavel Koelizjnikov het wereldrecord van Nuis nog aan. De Rus, die eerder op zaterdag een wereldrecord reed op de 500 meter (33,61), opende zeer snel, maar kwam in de slotfase kracht tekort om een nieuwe machtsgreep te plegen (vierde in 1.06,47). Ook Verbij haalde het net niet (derde in een persoonlijk record van 1.06,34).

Visser verbetert nationaal record

Esmee Visser heeft tijdens de wereldbekerfinale in Salt Lake City het Nederlands record op de 3000 meter verbeterd. De 23-jarige schaatsster van ijsclub Nut en Vermaak uit Leimuiden eindigde op de supersnelle Utah Olympic Oval in een tijd van 3.54,02. Daarmee dook ze ruim onder de oude toptijd van Renate Groenewold, die in november 2007 in Calgary op 3.55,98 uitkwam.

Visser leek ook nog onder het wereldrecord van Martina Sablikova uit Tsjechië (3.53,31 vorige week in Calgary gereden) te blijven, maar in de laatste ronde (31,1) kon ze geen ultieme versnelling meer plaatsen. Sablikova (31) perste er daarna in de laatste rit opnieuw een wereldrecord uit: 3.52,02. Daarmee won de wereldkampioene allround het gecombineerde wereldbekerklassement (3000 en 5000 meter) met glans.



Geen hoofdrol voor Melissa Wijfje

Visser reed met haar Nederlandse record de tweede tijd in Salt Lake City. De Russin Natalia Voronina eindigde als derde (3.54,06). Melissa Wijfje uit Ter Aar (negende in een persoonlijk record van 4.01,25) en Reina Anema (elfde in 4.07,68) konden geen hoofdrol vervullen. 'Ik had niet verwacht dat ik het Nederlands record hier zou gaan verbreken', bekende Visser, olympisch kampioene op de 5000 meter, bij de NOS.

'Mijn trainer begon er echter over en zei me hoe ik moest gaan rijden. Ik dacht dat het op dit moment nog een beetje te hoog gegrepen zou zijn voor mij. Ik heb het echter toch gered. Ik vind het heel vet dat ik nu die tijd van Renate heb verbeterd. Dat record heeft toch heel lang gestaan. Ik kan echter nog veel beter. Ik moet nog wat meer aan mijn snelheid gaan werken op deze afstand. Maar voor nu ben ik heel blij met deze tijd.'

