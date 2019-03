Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Kijk hier naar onze extra uitzending over de afgelaste CPC Loop terug Een leeg Malieveld | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Zondagochtend was er op TV West een extra uitzending te zien over het afgelasten van de NN CPC Loop. Hierin komen onder meer de organisatie en hopelijk ook burgemeester Pauline Krikke aan het woord. De uitzending is hieronder terug te kijken.

LEES OOK: CPC Loop afgelast door extreem weer