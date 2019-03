Lopers teleurgesteld over afgelaste CPC: 'Maanden hard getraind'

DEN HAAG - Vooral veel teleurstelling op Twitter en Facebook over het niet doorgaan van de NN CPC loop in Den Haag. Deelnemers balen ervan de ze zondag niet kunnen lopen.

'Ik baal ervan. Het regent toch altijd in Nederland?', reageert Facebook-gebruiker Zena Al Ayoubi. 'Ik heb de afgelopen maanden zelfs in de regen getraind. Als je een doel hebt, dan ga je er voor. Super jammer, voor ons allemaal die zo hard ons best hebben gedaan om vandaag mee te doen.'

Menno Spaan schrijft: 'Heel verdrietig dat de cpc niet doorgaat. Na vele uren trainen zijn er duizenden getrainde loper zonder een parcours. En ze balen van het onstuimige weer. Misschien een hardlooprondje op de Klimaatmars in Amsterdam.'



Marcel Demper is kritisch in zijn Tweet. Hij schrijft: 'Ik krijg wel het idee dat het niet-aflasten van vreugdevuren weer van invloed is op deze beslissing. Komt op mij over dat Pauline Krikke nu niet nog een keer verkeerde beslissing kan nemen en dus maar het zekere voor onzekere neemt. Maar better safe than sorry natuurlijk !"



Alevandra de Groot zou voor de eerste keer meedoen aan de CPC, ze baalt



Joke Kordes vraagt zich af of ze het geld voor haar treinkaartje nog kan terugkrijgen

[Twitter:https://twitter.com/JokeKordes/status/1104645811479240705]