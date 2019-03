Windkracht neemt af; code oranje wordt code geel

REGIO - Vanwege harde wind en harde windstoten gold zondagmiddag voor de provincie Zuid-Holland code oranje. Het KNMI heeft kort na 16.30 uur code oranje beëindigd. Wel geldt voor het hele land nog code geel, in verband met zware windstoten.

Code oranje betekent volgens het weerinstituut: 'Wees voorbereid. Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Dit kan heel lokaal zijn.'



Alleen in Gelderland was er vandaag geen code oranje. Het KNMI verwacht dat de wind in het zuiden in de avond afneemt.

De storm van zondagmiddag was de eerste officiële storm van 2019. De laatste keer dat het officieel tot storm kwam was op 24 januari 2018. Sinds 2003 is een stormloze periode niet meer zo lang geweest. Meteorologen spreken van een officiële storm als de gemiddelde windsnelheid over een heel uur uitkomt op kracht 9 op de schaal van Beaufort.