Directeur CPC baalt van afgelasting jubileumloop: 'Wind heeft de kaarsjes voortijdig uitgeblazen'

DEN HAAG - Mario Kadiks, de directeur van de NN CPC Loop, heeft vol teleurstelling gereageerd op het besluit om de 45ste editie van de loop af te gelasten. Ook burgemeester Pauline Krikke vindt het sneu: 'Mijn hart is bij de mensen die nu thuis zitten.'

De organisatie heeft het weer de afgelopen week nauwlettend in de gaten gehouden en op basis daarvan verschillende scenario's opgesteld, vertelt Kadiks tegen Omroep West. 'Omdat we uit wilden gaan van een zo betrouwbaar mogelijke weersvoorspelling, hebben we zo lang mogelijk gewacht met het doorhakken van de knoop.' Het is de eerste keer in de geschiedenis van de loop dat deze wordt afgelast.

Wat uiteindelijk de doorslag heeft gegeven, is de harde wind die voor de middag is voorspeld. 'De weersverwachting is nog steeds dat er harde windstoten zullen voorkomen, waardoor we de veiligheid niet kunnen waarborgen. Het KNMI heeft inmiddels ook code oranje afgekondigd. De gevoelstemperatuur gaat dalen tot het nulpunt en bij windkracht 7 moeten we tenten ontruimen. Het is niet alleen een keuze voor de gezondheid van de lopers, maar ook voor de veiligheid van de mensen langs het parcours. Aan het einde van de dag zal iedereen zien dat we een goed besluit hebben genomen.'



Heel zuur

Als de loop niet was afgelast, zou het de 45ste keer zijn dat de CPC plaatsvond. 'De wind heeft de kaarsjes voortijdig afgeblazen. Dat is heel zuur.'

Lopers zijn vanochtend via SMS op de hoogte gebracht door de organisatie. Over een eventuele teruggave van het inschrijfgeld wil Kadiks nog geen uitspraken doen. 'In de voorwaarden staat dat we bij een afgelasting het inschrijfgeld mogen houden, maar we gaan ons buigen over een compensatie. Eerst gaan we hier de boel afbouwen voor de storm opsteekt.'



Belangrijk dat er een verstandig besluit is genomen

Op het Malieveld was ook burgemeester Pauline Krikke aanwezig. Zij noemt het 'ontzettend sneu' voor de lopers die vandaag van start hadden willen gaan. 'Mijn hart is bij de mensen die nu thuis zitten.'

Krikke heeft vanochtend vroeg nog overlegd met de organisatie over het al dan niet door laten gaan van de loop, maar zegt dat het uiteindelijke besluit is genomen door de organisatie. Wel vindt zij het 'belangrijk te dat er een verstandig besluit is genomen'.

