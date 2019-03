Deel dit artikel:













Overvaller steelt wagen van pakketbezorger in Boskoop De auto van de pakketbezorger | Foto: AS Media

BOSKOOP - In Boskoop is zondagochtend een pakketbezorger overvallen. De overval vond plaats aan de Dijkzicht in Boskoop.

De overvaller heeft de witte Volkswagen Caddy van de bezorger meegenomen. De wagen is verderop teruggevonden. De politie is nog opzoek naar de overvaller die in het zwart was gekleed. Over de buit is niets bekend.