Nimir Abdelaziz blij met 'buitenlandse topcoach' voor volleyballers van Oranje

DEN HAAG - Roberto Piazza is de nieuwe bondscoach van de Nederlandse volleyballers. De 51-jarige Italiaan is de opvolger van Gido Vermeulen, die december vorig jaar vertrok. Piazza heeft een contract getekend tot en met de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Hij begint in mei bij Oranje, waar hij wordt herenigd met aanvoerder Nimir Abdelaziz uit Den Haag.

Piazza is nu nog coach van de Poolse kampioen PGE Skra Belchatow. Daarvoor trainde hij in Italië de topclubs Treviso, Cuneo en Modeno. Ook was hij nog even bondscoach van Qatar Hij was zelf actief volleyballer bij de Italiaanse clubs Parma en Piacenza van 1987 tot en met 1990.

De volleybalbond Nevobo is verheugd met de aanstelling van Piazza: 'Zijn ervaring als toptrainer geeft vertrouwen dat hij de mannen deze zomer een extra impuls zal geven. Zijn kennis van het internationale topvolleybal is een meerwaarde voor deze bijzondere sportzomer met het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) en het EK in eigen land', aldus technisch directeur Joop Alberda.



'Onze wens als team'

Aanvoerder Nimir Abdelaziz valt Alberda bij: 'Een buitenlandse topcoach was onze wens als team, we zijn dan ook hartstikke blij dat de Nevobo Piazza heeft weten te contracteren', aldus de Hagenaar, die Piazza goed kent, want hij trainde onder hem bij de clubs Treviso en Cuneo. 'Hij leeft echt voor het volleybal en is dagelijks van acht uur 's ochtends tot tien uur 's avonds op de club. Ik heb destijds heel veel van hem geleerd en we zijn altijd in contact gebleven.'

Piazza is vereerd met zijn nieuwe baan, zegt hij. 'Dit team heeft een grote historie, en in het verleden heb ik met grootheden als Peter Blangé en Ron Zwerver mogen werken. Ik heb alle wedstrijden van Oranje op het laatste WK gezien en ik was onder de indruk van hun prestaties. Mijn droom is om Nederland naar de top 10 van de wereld te brengen.'



Druk jaar met 'Lange Mannen'

De staf van Oranje is nagenoeg compleet na de aanstelling van Piazza. Henk-Jan Held keert terug als assistent-coach, een functie die hij al eerder bekleedde bij het Nederlands mannenteam. Patrick de Reus is de nieuwe teammanager. Piazza krijgt een druk jaar met de 'Lange Mannen', die eind mei de Golden European League spelen, in augustus het OKT in Rotterdam en een maand later het EK van 2019, dat in vier landen wordt gehouden: Nederland, België, Frankrijk en Slovenië.