HTM kan niet alle maatregelen terugdraaien naar aanleiding van CPC

DRIEBRUGGEN - De Haagse vervoersmtschappij HTM kan zondag niet alle maatregelen terugdraaien die genomen zijn in verband met de CPC-loop. De loop is zondag afgelast vanwege het slechte weer.

De HTM zal proberen de dienstregeling zoveel mogelijk te herstellen, maar genomen maatregelen kunnen niet zomaar teruggedraaid worden. Dat heeft te maken met de inzet van trams en bussen, personeel en diensten. De HTM adviseert dan ook de website te raadplegen om welke lijnen het gaat.

De route van tram 9 is zondag opgeknipt in twee delen. Hou rekening met vertraging en extra overstap. Er rijden trams tussen Scheveningen Noord en halte Malieveld, die rijden vervolgens om via het centrum naar Station Den Haag Centraal. En er rijden trams tussen Vrederust en halte Bierkade, die rijden vervolgens om via het centrum naar Station Den Haag Centraal.



Tramlijn 1 rijdt de hele dag wel de normale route. Tussen 14:30 en 17:30 kan vertraging ontstaan. Tram 1 zou oorspronkelijk op dat tijdstip naar eindpunt Statenkwartier van lijn 16 rijden.

Bus 69 rijdt zondag nog steeds niet de hele dag. De actuele situatie van met name de dienstregeling van de lijnen 20, 21, 22, 23, 24 en 28 is te vinden op de website van de HTM.