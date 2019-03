AZC wint bekerfinale waterpolo van aartsrivaal GZC Donk

Tim de Mey van AZC balt zijn vuist in de bekerfinale tegen GZC Donk. (Foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - Het waterpoloteam van AZC heeft zondag de landelijke KNZB-beker gewonnen. In het Haagse Hofbad waren de Alphenaren met 11-10 te sterk voor aartsrivaal GZC Donk uit Gouda.

AZC en Donk maakten er een spannende streekderby van in Den Haag. Het ging drie perioden gelijk op, waarna de Gouwenaars een minimale voorsprong (8-7) moesten verdedigen in het slotkwart. Daarin liep AZC echter uit naar 10-8 en liet het GZC Donk niet meer terugkomen.

De brigade uit Alphen aan den Rijn won het bekertoernooi vorig jaar ook al en veroverde de cup in totaal voor de 21ste keer. In de eredivisie ontlopen beide ploegen elkaar niet veel. Regerend landskampioen AZC is de nummer twee achter koploper UZSC, GZC Donk volgt op de derde positie.



Van den Bree: van Donk naar AZC

Pikant detail: bij de Alphenaren staat Mick van den Bree sinds eind januari aan het roer. Hij speelde dit seizoen aanvankelijk bij GZC Donk, maar in Gouda raakte hij gebrouilleerd met hoofdooach Zeno Reuten. Daarop werd Van den Bree bij AZC aangesteld als opvolger van de Servische trainer Nemanja Stevanovic, wiens werkvergunning niet kon worden verlengd.

