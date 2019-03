Deel dit artikel:













Bekerfinale tussen waterpoloërs AZC en GZC Donk live bij Omroep West GZC Donk-doelan Bram van Rossum in actie tegen AZC. (Foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - De waterpoloërs van AZC uit Alphen aan den Rijn en GZC Donk uit Gouda strijden zondagmiddag in het Haagse Hofbad om de landelijke KNZB-beker. Het duel gaat om 16.00 uur van start. De bekerfinale is rechtstreeks te volgen via een livestream op de website van Omroep West.

AZC tegen GZC Donk is niet alleen een streekderby, het zijn ook twee aartsrivalen van elkaar. In de eredivisie ontlopen beide ploegen elkaar niet veel. Regerend landskampioen en bekerhouder AZC is de nummer twee achter koploper UZSC, GZC Donk volgt op de derde positie. Pikant detail: bij de Alphenaren staat Mick van den Bree sinds eind januari aan het roer. Hij speelde dit seizoen aanvankelijk bij GZC Donk, maar in Gouda raakte hij gebrouilleerd met hoofdooach Zeno Reuten. Daarop werd Van den Bree bij AZC aangesteld als opvolger van de Servische trainer Nemanja Stevanovic, wiens werkvergunning niet kon worden verlengd. LEES OOK: Ajax-verdediger Noussair Mazraoui pakt opnieuw Alphense sportprijs