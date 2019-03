Lichtmast waait om, voetbalwedstrijd van Quick afgelast

DEN HAAG - Na een busrit van ruim tweehonderd kilometer zijn de voetballers van Quick zondag onverrichter zake teruggekeerd naar Den Haag. De uitwedstrijd tegen EVV in het Limburgse dorp Echt werd om veiligheidsredenen afgelast. Een lichtmast naast het veld was omgewaaid en er werd zelfs gevreesd voor meer stormschade.

In diezelfde derde divisie ging ook het uitduel van Westlandia met Hercules zondagmiddag niet door. Het grasveld in Utrecht bleek door de hevige regenval onbespeelbaar. Wanneer de afgelaste wedstrijden worden ingehaald, is nog niet duidelijk.

