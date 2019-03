Deel dit artikel:













Zwaargewonde bij steekincident Haagse Goeverneurlaan De gewonde wordt afgehijsd uit de woning waarin het steekincident heeft plaatsgevonden. | Foto: Regio15

DEN HAAG - In een woning aan de Goeverneurlaan in Den Haag heeft zondagmiddag een steekpartij plaatsgevonden. Hierbij is een persoon zwaargewond geraakt. De politie heeft vijf personen aangehouden en doet onderzoek naar de toedracht van het incident.

Op de plaats van het ongeval is ook de brandweer aanwezig. Zij hebben het slachtoffer met een hoogwerker uit de portiekwoning gehaald. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd.



Doordat de brandweer de straat blokkeerde, moest tram 16 korte tijd omrijden via de route van tram 9. Inmiddels rijdt de tram weer volgens de normale dienstregeling.

