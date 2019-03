Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











West Wekker: Haagse politicus voor de rechter en actieweek onderwijs start Vrouwe Justitia (foto: ANP/bewerking: Omroep West)

REGIO - Goedemorgen! Het is 11 maart, de dag waarop zestien jaar geleden de eerste achttien rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag werden beëdigd. Terug naar het nu. Vandaag start de 'actieweek onderwijs', de hele week zijn er verschillende acties gepland. Ook moet een Haagse politicus zich voor de rechter verantwoorden voor zorgfraude. Dat en meer lees je in de West Wekker.

Wat kun je vandaag verwachten?

De 'actieweek onderwijs' gaat vandaag van start. De Algemene Onderwijsbond (AOb) en de FNV gaan actie voeren voor meer investeringen in het onderwijs. De AOb en FNV roepen scholen in Nederland op om 12.00 uur een lawaai- en applausmoment in te gelasten, waaraan ouders, leerlingen, studenten en onderwijspersoneel mee kunnen doen.

Vanmiddag staat de Haagse politicus Abdou Khoulani, oprichter van de Partij van de Eenheid, voor de politierechter vanwege zorgfraude. Khoulani, inmiddels geen raadslid meer, wordt ervan verdacht doktersrekeningen uit Marokko te hebben vervalst. Khoulani ontkent zelf zorgfraude te hebben gepleegd. 'Een beetje rechter maakt hier gehakt van', zei hij eerder tegenover Omroep West. Behalve Khoulani staan nog zeven andere verdachten terecht, waaronder een familielid van Khoulani. Alle acht worden ze ervan verdacht dat zij hebben gedaan alsof zij zorgkosten in het buitenland hadden gemaakt.

Deze week is het ook de 'week voor de gezonde jeugd'. Van 11 tot 15 maart vraagt JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) extra aandacht voor een gezonde leefstijl voor jongeren, want één op de zeven kinderen heeft volgens JOGG last van overgewicht. Vandaag om 13.00 uur wordt de week afgetrapt bij het Da Vinci College in Leiden met een beweegmoment op het dakterras van de school.

Het weer: Vandaag is er wederom kans op zware windstoten. Verspreid over het land vallen buien. De temperatuur loopt op tot rond de 7 graden.



Beeld: MeteoGroup Vandaag is er wederom kans op zware windstoten. Verspreid over het land vallen buien. De temperatuur loopt op tot rond de 7 graden.Beeld: MeteoGroup Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files. En dit moet je ook nog weten:

Minister van Landbouw Carola Schouten brengt vandaag een bezoek aan Den Haag Zuid West. Daar gaat ze in gesprek met bewoners over de uitdagingen van verschillende wijken, als onderdeel van een regiotour van de minister. Het Rijk en Den Haag stoppen allebei 7,5 miljoen euro in de wijken om de economische en sociale problemen in het stadsdeel aan te pakken. De opgave van Den Haag Zuid West speelt zich af in de wijken Bouwlust, Vredelust, Morgenstond en Moerwijk. De gemeente werkt hier samen met overheden en lokale ondernemers om de sociaal economische positie en leefbaarheid van Den Haag Zuid West verder te vergroten. Minister Schouten komt om 15.00 uur naar Moerwijk voor een fietstocht door de wijk.

Twee derde van de doktersassistenten geeft aan de afgelopen twee jaar het slachtoffer te zijn geweest van geweld tijdens het werk. Het gaat dan om verbaal geweld zoals schelden en dreigen, maar ook fysiek geweld zoals slaan tot en met dreigen met een pistool. Dat schrijft het AD op basis van een peiling van de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA).

Meerdere provincies bouwen niet genoeg windmolens en krijgen mogelijk te maken met sancties van de landelijke overheid. Dat schrijft de Volkskrant. Als straf moeten de provincies die het doel van 2020 niet halen, tussen 2021 en 2023 dubbel zoveel groene energie opwekken. Vanavond op TV West: