Storm in de regio: bomen vallen om, maar geen grote incidenten

REGIO - Het heeft zondag flink gestormd in de regio. De voorspelde onstuimige weersomstandigheden zorgden ervoor dat de NN CPC Loop Den Haag werd afgelast. De organisatie achtte het niet verantwoord om 41.000 lopers van start te laten gaan.

Naast het afgelasten van de CPC Loop, ging ook de voetbalwedstrijd van Quick niet door. De storm had er namelijk voor gezorgd dat een lichtmast naast het veld omviel. Ondanks de afgelastingen, heeft de storm geen grote incidenten veroorzaakt.

Wel zijn er in de regio op verschillende plekken bomen omgewaaid. In Leiderdorp belandde zondagmiddag aan de Bernhardstraat een omgewaaide boom op het dak van een woning. In Stolwijk heeft een omgewaaide boom de Schoonhovenseweg enige tijd versperd. Dat gebeurde rond 14.30 uur.



Treurwilg valt om

In Gouda was het zondagmiddag een grote treurwilg dat voor schade zorgde. De treurwilg viel op het hekwerk bij de ingang van de oude begraafplaats aan de Groenhovenpark. Daardoor werd een deel van het hek vernield en viel een versiering naar beneden. In alle gevallen raakte niemand gewond, de brandweer heeft op de verschillende plekken de bomen in stukken gezaagd en opgeruimd.