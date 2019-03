Buurt wil veiliger kruispunt na twee zwaargewonden in Zoetermeer

ZOETERMEER - Zorgen in Zoetermeer om een levensgevaarlijk kruispunt. Kort na elkaar zijn er twee fietsers ernstig gewond geraakt nadat ze in de blinde hoek van een vrachtwagen terecht waren gekomen. Buurtbewoners willen nu dat de gemeente zo snel mogelijk met een goede oplossing komt. Als tijdelijke oplossing heeft de gemeente de weg nu afgesloten voor fietsers en staan er verkeersregelaars.

Afgelopen vrijdag gaat het goed mis op de kruising Stationsstraat/ Kareldoormanlaan. Een fietser komt onder de wielen van een vrachtwagen terecht en raakt ernstig gewond. Een week eerder gebeurde exact hetzelfde soort ongeluk op dezelfde plek. Ook die fietser raakte ernstig gewond. ‘Het verbaast me dat er niet nog meer ongelukken gebeuren,' zegt een buurtbewoner.

‘Het is het enige kruispunt in Zoetermeer waar het zo vaak mis gaat,' zegt VVD-raadslid Robbert Morrée. ‘Tien jaar geleden hadden we hier een dodelijk ongeluk en toen zijn we plannen gaan maken om de vrachtwagens een route om het dorp heen te laten rijden, maar dat stuitte op een aantal bezwaarschriften van mensen langs die route.’ Met als gevolg dat de omleidingsroute voor de vrachtwagens van Nutricia nog steeds niet is uitgevoerd.



Tijdelijke maatregelen

‘Ik weet niet wat er precies de gemeente nu moet doen, maar dat er iets moet gebeuren is wel duidelijk,' zegt een andere buurtbewoner. De gemeente heeft in ieder geval een aantal tijdelijke maatregelen genomen zoals een fietsverbod op de Stationsstraat. Ook staan er tot aanstaande woensdag verkeersregelaars.

In de loop van de week verwacht de gemeente Zoetermeer duidelijkheid te hebben over hoe het kruispunt aangepast kan worden. Daarbij wordt onder meer gedacht aan een apart stoplicht voor fietsers en een bredere fietsstrook op de Stationsstraat.