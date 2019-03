Ajax geeft Noussair Mazraoui nieuw contract

ALPHEN AAN DEN RIJN - Noussair Mazraoui heeft zijn contract bij Ajax met een jaar verlengd. De 21-jarige rechtsback is nu tot aan de zomer van 2022 aan de club uit Amsterdam verbonden.

Mazraoui speelt sinds 2006 voor Ajax. De international van Marokko debuteerde vorig jaar op 4 februari tijdens een duel met NAC Breda in het eerste elftal.

Tot dusver speelde Mazraoui 44 duels voor Ajax en scoorde hij tweemaal. Hij trof dit seizoen doel in de Champions League tegen Bayern München en Benfica.



Opgevallen bij buitenlandse clubs

Mede daardoor is Mazraoui opgevallen bij buitenlandse clubs. Maar directeur voetbalzaken Marc Overmars is blij dat de verdediger, die ook als middenvelder uit de voeten kan, zijn toekomst voorlopig aan Ajax heeft verbonden.

'Noussair is nog maar 21 jaar en op meerdere posities inzetbaar. We hebben goede gesprekken gevoerd met zijn agent Mustapha Nakhli over zijn toekomst. Natuurlijk kan ook hij naar het buitenland, maar het is goed dat zij beiden ook vinden dat een langer verblijf bij Ajax het beste voor Nous is.'

LEES OOK: Ajax-verdediger Noussair Mazraoui pakt opnieuw Alphense sportprijs