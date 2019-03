Kjeld Nuis pakt goud op 1500 meter na opnieuw een wereldrecord

ZOETERWOUDE - Kjeld Nuis heeft bij de wereldbekerfinale in Salt Lake City goud gepakt op de 1500 meter, wederom met een wereldrecord. Op de 1500 meter reed de schaatster uit Zoeterwoude een tijd van 1.40,17.

Zaterdag verbeterde de 29-jarige schaatser ook al het record op de 1000 meter. Het oude record op de 1500 meter stond sinds 2017 op naam van Denis Joeskov (1.41,02).

Nuis kwam tot zijn record in een rit tegen Thomas Krol, die ook sneller was dan de tijd van Joeskov: 1.40,54. 'We hebben er samen een mooie rit van gemaakt,' zei een euforische Nuis na afloop tegen NOS. 'Echt ongelofelijk, ik ben superblij. Hiermee heb ik het seizoen goedgemaakt. Ik heb er geen woorden voor. Dit had ik al als een klein jochie op mijn lijstje staan.'



Bijna mis in laatste bocht

In de laatste bocht leek het haast nog even mis te gaan voor de Zoetewoudenaar. Nuis struikelde bijna over een blokje. 'Ik schrok wel even,' gaf hij toe.

Patrick Roest uit Lekkerkerk wist geen podiumplek te bemachtigen. Hij werd zesde met een tijd van 1.42,56. Zaterdag was voor Roest een stuk succesvoller, want toen pakte hij goud op de 5000 meter.

Ook Melissa Wijfje wist, ondanks een persoonlijk record, het podium niet te halen op de 1500 meter voor vrouwen. De schaatster uit Ter Aar werd vijfde met een tijd van 1:52.55. De gouden plak op de 1500 meter vrouwen ging naar de Japanse Miho Takagi, die een wereldrecord reed: 1:49,83.