Reanimatie na auto te water bij Zevenhuizen Auto te water bij Zevenhuizen | Foto: District8

ZEVENHUIZEN - Op de Bredeweg in Zevenhuizen is zondagavond een auto te water geraakt. De auto belandde op zijn kop in het water. De man die in de auto zat, is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de brandweer zat er één persoon in de auto. Een tweede persoon dat nagekeken werd door ambulancepersoneel, is een omstander die het water in is gegaan. Duikers hebben in het water naar eventuele andere slachtoffers gezocht, er werd niemand aangetroffen. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het ongeval. Het voertuig is door de brandweer uit de sloot getakeld.