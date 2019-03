Deel dit artikel:













Reanimatie na auto te water; duikers zoeken naar mogelijk meer slachtoffers Auto te water bij Zevenhuizen | Foto: District8

ZEVENHUIZEN - Op de Bredeweg in Zevenhuizen is zondagavond een auto te water geraakt. De auto belandde op zijn kop in het water. Minstens één inzittende wordt gereanimeerd.

Twee mensen zijn uit het voertuig gehaald. Eén van de inzittenden werd door omstanders uit de auto gehaald, de andere door de brandweer. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. 'We weten nog niet of er meer mensen in het voertuig zaten,' zegt een woordvoerster van de brandweer. Duikers zoeken in het water naar eventuele andere slachtoffers. De oorzaak van het ongeval is niet bekend.