Flinke brand bij pizzeria in Kijkduin Brand in het dak van pizzeria | Foto: Regio15

DEN HAAG - In pizzeria Salvatore op het Deltaplein in de Haagse wijk Kijkduin is zondagavond een grote brand uitgebroken. De brandmelding kwam rond 23.00 uur binnen bij de meldkamer.

De brand zit volgens de woordvoerder van de politie in het dak van het restaurant. Bij de brand komt veel rook vrij. De brandweer heeft het dak van het restaurant open gebroken om beter bij de brand te kunnen. 'De brand wordt zowel van binnen als van buiten geblust,' aldus de woordvoerder. In het naastgelegen winkelcentrum is geen brand, maar het winkelcentrum wordt wel goed in de gaten gehouden door de brandweer. In het restaurant waren geen mensen meer aanwezig, er zijn ook geen gewonden gevallen.