Seizoen ijshockeyers HIJS klaar na nederlaag Luik Bulldogs Hijs Hokij-speler Alan van Bentum | Foto: Orange Pictures

DEN HAAG - Het seizoen zit er op voor de ijshockeyers van HIJS Hokij uit Den Haag. Zondagavond werd in de BeNe-league de kwartfinale verloren van Luik Bulldogs (4-8), waardoor HIJS is uitgeschakeld in de strijd om de laatste prijs.

Zaterdag werd de heenwedstrijd tegen Luik Bulldogs in Belgie met 5-4 verloren. HIJS moest zondagavond winnen om er nog een beslissende derde kwartfinalewedstrijd uit te slepen. Eerder verloor de Haagse ijshockeyploeg al de bekerfinale en de strijd om het Nederlands kampioenschap. In beide wedstrijd was Nijmegen te sterk voor HIJS Hokij.