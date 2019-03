'We zijn dit duidelijk niet meer gewend', weerman voorspelt opnieuw onweer, hagel en natte sneeuw

DEN HAAG - Het onstuimige weer dat zondag problemen veroorzaakte in de regio houdt deze maandag aan. Volgens weerman Jordi Bloem 'racen buien over de regio'.

'We hebben nog steeds te maken met windkracht vijf tot zes landinwaarts', vertelde Bloem maandagochtend. 'Op het strand is dit windkracht zeven, af en toe windkracht acht. Ik denk dat we deze wind voorlopig houden.' Vooral tijdens buien kan windkracht acht worden gehaald. 'Het is stormachtig en onstuimig. Tijdens buien zijn er windstoten mogelijk van tenminste 75 kilometer per uur.'



Grijze wolken

En de buien blijven komen. 'Ze racen over de regio en kunnen gepaard gaan met hagel, een klap onweer en misschien ook wel een vlok natte sneeuw. De bovenlucht is ijskoud. Om je een idee te geven: op vijf kilometer hoogte is het vandaag tijdelijk -40. Dat is te veel voor de atmosfeer. Dan krijg je buien met een winterse tint. Dit zijn de bekende maartse buien, maar wij zijn dit duidelijk niet meer gewend. Er zijn ook jaren geweest waarop we echt al lenteweer hadden in deze fase van maart. Maar ik kan me van vroeger herinneren dat we dit wel vaker hadden in deze tijd.'

En dit weer houden we in grote lijnen deze week. 'Maandagavond verdwijnen de buien en wordt het rustig in onze regio. Maar in de nacht gaat de wind weer opspelen en krijgen we de volgende oceaanstoring op visite, met de komende dagen weer grijze wolken en geregeld regen of buien. Het is meer herfst dan lente.'

