Werkzaamheden aan 'gevaarlijke' Haagse Erasmusweg gestart

DEN HAAG - In reactie op meerdere ongelukken is maandag begonnen met het herinrichten van de Erasmusweg in Den Haag. Zo moet de weg veiliger worden.

De weg krijgt in beide richtingen twee rijstroken. Er komen bredere parkeerplekken en de middenberm wordt smaller. Hierdoor is er voor voetgangers straks geen ruimte meer om via de middenberm over te steken. Bij meerdere zijstraten van de Erasmusweg verdwijnen ook de openingen in de middenberm, zodat het daar niet meer mogelijk is voor fietsers om de weg over te steken.

'Fietsers en voetgangers kunnen dan veilig oversteken bij de kruispunten in de Anna Bijnslaan, bij de Betje Wolffstraat, de Loevesteinlaan, het Erasmusplein en de Troelstrakade', laat de gemeente weten. 'Deze oversteekplekken zijn duidelijk te zien, zijn breed en hebben verkeerslichten.'



'Het is gewoon schandalig'

Ook voor automobilisten verdwijnen de openingen in de middenberm - en daarmee de mogelijkheid om de weg over te steken - bij de Reviusstraat, de Van Ruysbroekstraat, de Joan Blasiusstraat, de Aagje Dekenlaan en de Lannoystraat. Wie in een zijstraat van de Erasmusweg woont, moet dan anders de wijk in- of uitrijden. Er kan gekeerd worden op de kruisingen met de Troelstrakade, de Anna Bijnslaan, het Erasmusplein, de Betje Wolffstraat en de Loevesteinlaan.

Volgens mensen in de buurt zijn de aanpassingen aan de Erasmusweg hard nodig. Wout van koffiehuis Bolle Big vond de Erasmusweg tot nu toe 'net een racebaan'. 'Een stoplicht proberen te halen, nog even snel door rood, ongelukken... het houdt hier niet op', liet hij eerder al weten. ''s Nachts staan de stoplichten vaak uit en dan is het helemaal vaak raak. Dat is gewoon schandalig. Soms wordt hier met snelheden van meer dan honderd kilometer per uur gereden en racen mensen met elkaar. Er gebeurt van alles hier.'



Dode en twee zwaargewonden

Een maand geleden raakten twee mannen die samen op een fiets zaten zwaargewond toen ze op de Erasmusweg werden aangereden door een automobilist. Op dezelfde plek, ter hoogte van de Aagje Dekenlaan, verongelukte begin januari een 22-jarige Haagse motorrijder. Naast deze grote ongelukken vonden de afgelopen maanden op de Erasmusweg ook tientallen kleinere ongelukken plaats.