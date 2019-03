Deel dit artikel:













De Lijsttrekker: Bas van Noppen van NIDA Bas van Noppen lijsttrekker NIDA Zuid-Holland I Foto: Omroep West

REGIO - Op 20 maart mogen we naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. De komende tijd stellen wij de lijsttrekkers aan je voor. Bas van Noppen kwam in de jaren ’90 in aanraking met de Islam. De religie sprak hem zo aan dat hij zich bekeerde. Met NIDA streeft hij naar een inclusief Zuid-Holland waarin ruimte is voor religie.