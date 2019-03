Deel dit artikel:













Ziggo vanaf dinsdag niet meer analoog te kijken in regio Den Haag Man streamt video op zijn televisie | Foto: ANP

DEN HAAG - Televisiekijkers in en om Den Haag met een Ziggo-abonnement kunnen vanaf dinsdag niet langer analoog kijken, enkel nog digitaal. De analoge zenders worden in heel Nederland uitgeschakeld om meer ruimte vrij te maken voor andere dingen, zoals hoge internetsnelheden. Nu is de regio Den Haag aan de beurt.

Volgens Ziggo zal 95 procent van de mensen in Den Haag geen last hebben van het uitschakelen van het analoge signaal. '95 procent kijkt al digitale tv', vertelde Hans den Heijer eerder tegen Omroep West. Onder die vijf procent vallen wel veel ouderen. Ziggo zet dan ook extra personeel in op de klantenservice. Sommige televisies kunnen het digitale signaal gewoon ontvangen via de coaxkabel, voor anderen zal een ontvangstkastje moeten worden aangeschaft. Volgens Den Heijer kun je gemakkelijk checken of je al digitale televisie hebt of niet. 'Zet je tv op nummer 14. Op het moment dat je Ziggo Sport ziet, dan kijk je op dat moment al digitaal en dan heb je de check dus al afgerond. Zie je geen Ziggo Sport, dan moet je de televisie instellen voor digitaal ontvangst.' Hoe het overzetten van je televisie van analoog naar digitaal precies werkt, legt Ziggo op deze website uit.