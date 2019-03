Deel dit artikel:













Verdachte van aanslag coffeeshop Delft mag proces in vrijheid afwachten Dean P. (links) en Michael B. Illustratie: Theresa Hartgers

DELFT - Dean P. (23) mag zijn proces buiten de cel afwachten. Dat heeft de rechtbank in Den Haag maandag bepaald. P. wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanslagen op de coffeeshops The Game en The Future in het centrum van Delft op 17 mei 2018. De rechter vindt dat er te weinig bewijs is om P. nog langer vast te houden.

Geschreven door Sander Knura

Politie- en rechtbankverslaggever

Bij de coffeeshops ontploften om 5.15 uur 's ochtends granaten met metalen balletjes. Een voorbijganger raakte daarbij gewond. Op beelden is te zien dat er twee mannen bij betrokken waren, die na de ontploffing vluchtten op een scooter. Justitie denkt dat B. de granaten gooide en dat P. reed. Hij ontkent iedere betrokkenheid. B. en P. werden in juni samen in een auto aangehouden. Ze liepen tegen de lamp tijdens een politiecontrole in Noordwijk. Daar gold op dat moment een noodverordening vanwege een serie brandstichtingen. Agenten vonden een handgranaat, een zwarte sporttas en een jachtgeweer.

Reconstructie Die laatste twee blijken ook gebruikt te zijn door de daders van de aanslagen op de coffeeshops op 17 mei, zo bleek uit een reconstructie in november. Van B. werd eerder al DNA aangetroffen op twee handgranaten. Michael B. werd in 2002 veroordeeld tot zestien jaar cel en tbs met dwangverpleging vanwege de 'Scheveningse badkuipmoord' op drie Ieren. De rechter bepaalde maandag dat hij in de cel blijft. Na de laatste zitting bleek er nieuw bewijs tegen B. te zijn. Zo werd er in de sporttas een masker gevonden met zijn DNA en kruitsporen.

De schoenen van P.? Het Openbaar Ministerie (OM) verzette zich tegen de vrijlating van beiden. De rechtbank zag maandag weliswaar aanwijzingen voor de betrokkenheid van P. maar vond dat er op dit moment onvoldoende ernstige bezwaren tegen hem op tafel liggen. Er loopt nog politie-onderzoek, onder meer naar DNA-sporen op schoenen. Justitie vermoedt dat de schoenen van P. zijn. Maar of onderzoek bruikbare sporen op gaat leveren is nog maar de vraag. Het blijkt dat de schoenen, die gevonden werden tijdens een huiszoeking, niet zijn veiliggesteld. Tijdens de reconstructie zag de advocaat van P., Irma Groenendijk, dat een agent de schoenen aantrok. Zij kwalificeert de gang van zaken als 'gepruts'.

Verschillende keren onder vuur De coffeeshops aan de Peperstraat en de Breestraat werden in 2018 verschillende keren onder vuur genomen. De eigenaar besloot daarom onlangs te stoppen met zijn bedrijven en die te verkopen.