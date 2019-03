REGIO -

Op 20 maart mogen we naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. De komende tijd stellen wij de lijsttrekkers aan je voor. Adri Bom-Lemstra woont al haar halve leven in Westland. Ze houdt van het gebied met bedrijvigheid. Na vier jaar in het provinciebestuur als gedeputeerde, wil ze alles wat ze in gang heeft gezet, graag ook tot stand zien komen.