Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Automobilist overleden na ongeluk in Zevenhuizen, auto belandde in water Auto te water bij Zevenhuizen | Foto: District8

ZEVENHUIZEN - De automobilist die zondagavond rond 21.00 uur met zijn auto in het water belandde langs de Bredeweg in Zevenhuizen, is overleden. Het gaat om een 31-jarige man uit Zevenhuizen. Dat maakte de politie maandagmiddag bekend.

De auto belandde bij het afslaan naar de Noordelijke Dwarsweg op zijn kop in het water. Omstanders die het ongeluk zagen gebeuren, haalden de man uit de auto en reanimeerden hem. De man is vervolgens met spoed naar een ziekenhuis gebracht, maar daar overleed hij in de nacht van zondag op maandag aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht.