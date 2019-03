Deel dit artikel:













Trio vrijgelaten na steekincident Goeverneurlaan Den Haag, slachtoffer geopereerd Het slachtoffer werd met een hoogwerker uit de woning gehaald | Foto: Regio15

DEN HAAG - De toestand van de man die zondagmiddag gewond raakte na een steekpartij in een huis in de Goeverneurlaan in Den Haag was zondagavond stabiel. Dat laat de politie weten.

Het slachtoffer - een 27-jarige man - moest met een hoogwerker uit de portiekwoning worden gehaald. De politie hield na de steekpartij vijf mensen aan. Drie verdachten zijn inmiddels op vrije voeten. Twee mannen van 36 en 37 jaar uit Den Haag zitten nog vast.