Celstraf voor oud-raadslid Khoulani voor zorgfraude

DEN HAAG - Abdoe Khoulani (41), oprichter van de Haagse Partij van de Eenheid (PvdE), is maandag veroordeeld voor zorgfraude. De politierechter in Rotterdam legde hem drie maanden cel, waarvan een maand voorwaardelijk, op voor het vervalsen van doktersrekeningen uit Marokko. De bijna 1400 euro die hij onterecht declareerde, moet hij terug betalen. De straf valt fors hoger uit dan de eis van het Openbaar Ministerie, 120 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van twee weken.

De fraude vond plaats in 2014 en 2015, toen Khoulani nog gemeenteraadslid was in Den Haag. Naast Khoulani stonden nog zeven anderen terecht in deze zaak, onder wie drie familieleden. Het Openbaar Ministerie (OM) ziet de politicus als spilfiguur.

Khoulani zelf heeft altijd ontkend. 'Ik heb de facturen te goeder trouw ingediend. Ik ga niet mijn te grabbel gooien voor een paar tientjes', zei Khoulani eerder tegen Omroep West. Het bedrag dat Khoulani heeft gedeclareerd was 1700 euro. Hij kreegt bijna 1400 euro uitgekeerd.



Khoulani ontkent

Khoulani zei in de rechtbank dat hij de zorg echt genoten heeft. 'Ik heb de facturen niet vervalst. Marokko is niks zoals Nederland. Alles moet je doen via tussenpersonen.'

Zijn advocaat vindt dat de onderzoekers van de inspectie die naar Marokko zijn afgereisd, geen zorgvuldig onderzoek hebben gedaan en eiste vrijspraak. Ook denkt hij dat justitie zijn cliënt moest hebben omdat hij politicus is.



'Zionistische terroristen'

Het is niet de eerste keer dat Khoulani in opspraak is. Zo toonde hij in 2014 begrip voor de daden van terreurgroep ISIS, het huidige Islamitische Staat (IS). Hij schreef op zijn Facebookpagina: 'Leve ISIS en in shaa Allah op naar Baghdad om dat schorem aldaar aan te pakken.'

Later dat jaar zei Khoulani dat Israël en ISIS twee handen op één buik zijn. In 2017 noemde hij een groep Israëlische scholieren 'zionistische terroristen.' Ook werd hij vervolgd voor het beledigen van een vrouw die hij hij 'blonde teef' en 'walgelijk' noemde.



Tweede Kamer

Khoulani is geen raadslid meer voor de Partij van de Eenheid, maar fractievertegenwoordiger van de partij in de Haagse gemeenteraad. Hij wil met de PvdE deelnemen aan de komende Tweede Kamerverkiezingen.