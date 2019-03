15 miljoen voor wijken in Den Haag Zuidwest: 'Er is echt honger in deze wijk'

DEN HAAG - De gemeente Den Haag en het Rijk trekken de portemonnee. Samen stoppen ze vijftien miljoen euro in de wijken in Den Haag Zuidwest, om daarmee samen met bewoners problemen in de wijk op te lossen.

Minister van Landbouw Carola Schouten bracht maandag een bezoek aan Den Haag Zuidwest. Daar sprak ze met bewoners over de uitdagingen van de wijken Bouwlust, Vredelust, Morgenstond en Moerwijk. Eerder werden ook al miljoenen geïnvesteerd in verpauperde Haagse wijken en bewoners met schulden en sociale problemen.

Waarom zou het deze keer wel lukken? 'De Vogelaarwijken, dat was toch van bovenaf weten hoe een wijk in elkaar zit. We hebben gezien dat dat niet werkte. Maar van onderaf naar boven, het samen met de wijken doen, dat gaat het wel werken’, denkt de Haagse wethouder Richard de Mos.



Negatieve spiraal

Zuidwest is de afgelopen jaren beland in een negatieve spiraal van armoede, schulden en criminaliteit. Om deze te doorbreken, worden er deze keer niet allerlei plannen bedacht door ambtenaren op een ministerie; het geld is vooral bedoeld voor initiatieven van bewoners uit de wijk.

Minister Schouten denkt ook dat dat belangrijk is: 'Ik woon in Rotterdam in een wijk waar de sociale verbinding zo belangrijk is', vertelt ze. 'Het is in zo'n wijk ook goed dat je samen de problemen oppakt, maar dat je ook wel wat hulp van de overheid krijgt. En daar dragen wij nu aan bij.'



Met honger naar school

Bewoner Mayura Thawornpradit ziet om zich heen dat veel kinderen zonder eten naar school gaan. 'Er is echt honger in deze wijk', zegt ze. Ze zorgt er als vrijwilliger met andere buurtbewoners voor dat sommige van deze kinderen eten op school krijgen.

Een ander voorbeeld van zo'n initiatief is de sociale onderneming Made in Moerwijk. In verschillende projecten werken bewoners hier op creatieve manieren samen aan het creëren van nieuwe producten met gerecycled materiaal. Het geld dat nu vrijkomt kan dit soort initiatieven goed ondersteunen.





