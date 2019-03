Probleemweg A20 eerder aangepakt dan gepland

DEN HAAG - De drukke A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda gaat niet in 2023, maar al in 2021 op de schop. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat vandaag bekendgemaakt. De ingreep van 124 miljoen euro moet het grote fileknelpunt doen verdwijnen.

De weg wordt in beide richtingen verbreed van twee naar drie banen. Ook krijgt de A12 in de richting van Utrecht een vijfde rijstrook in het Gouwe-aquaduct. De minister heeft het plan hiervoor vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd en samen met de bestuurders in de regio een overeenkomst getekend.

Het geld voor de verbreding komt in 2021 beschikbaar, twee jaar eerder dan het oorspronkelijke plan. Daarmee wordt gehoor gegeven aan de wens van de provincie Zuid-Holland, de regio Midden Holland en diverse omliggende gemeenten. Gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland: 'De Rotterdamse haven en de glastuinbouw hier in de buurt zijn een belangrijke motor voor de economie. Extra ruimte voor het verkeer is hard nodig om beide sectoren bereikbaar te houden voor de regio. Daarom vinden we het belangrijk om extra vaart te kunnen maken met de verbreding van de A20.'



Laagste punt

Door de verbreding schuift de weg in beide kanten op naar de panden die er naast de A20 staan. Zo is er overleg met Van Vliet Trucks uit Nieuwerkerk aan den IJssel over het parkeerterrein, meldt RTV Rijnmond. De parallelweg blijft bestaan.

