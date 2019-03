Deel dit artikel:













Opnieuw Amsterdammer aangehouden voor beschieten The Game in Delft Coffeeshop The Game is opnieuw beschoten | Foto: Regio15

DELFT - De politie heeft een tweede verdachte aangehouden naar aanleiding van de beschieting van coffeeshop The Game in Delft. De zaak werd op 16 september vorig jaar met een automatisch vuurwapen beschoten. De aangehouden verdachte is een 28-jarige man uit Amsterdam.

Hij is maandag aangehouden in de gevangenis in Lelystad, waar hij vastzit voor een ander feit, meldde het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag. Eerder werd in deze zaak al een 26-jarige man aangehouden. Ook hij komt uit Amsterdam. Bij de beschieting werd de gevel van de coffeeshop beschoten. Eerder die nacht waren er al twee pogingen gedaan, in de Breestraat en de Peperstraat. Maar die mislukten, omdat het wapen kennelijk weigerde. De twee mannen worden daar ook van verdacht. De politie onderzoekt nog wat hun precieze rol is geweest. LEES OOK: Verdachte van aanslag coffeeshop Delft mag proces in vrijheid afwachten