Miss Montreal maakt liedje met basisschoolleerlingen: 'Echt heel vet!' Miss Montreal bezoekt basisschool De Tweemaster in Leiden | Foto: Omroep West

LEIDEN - Spanning bij basisschoolleerlingen van de Tweemaster in Leiden, want maandagmiddag kwam zangeres Miss Montreal langs om de leerlingen te helpen met het maken van een liedje. En dat vonden de basisschoolleerlingen best wel bijzonder: 'Ik ken haar van de Voice of Holland, dus het is heel erg vet dat ze hier is!'

Met het lied doen de leerlingen mee aan een wedstrijd van Kinderen voor Kinderen. Het kinderkoor bestaat veertig jaar en heeft daarom een wedstrijd uitgeschreven om een liedje in te sturen voor de nieuwe cd. Basisschool de Tweemaster is een van de drie basisscholen die op basis van die tekst doorgaat naar de laatste ronde. Op deze scholen komt Miss Montreal langs om de ingezonden nummers verder uit te werken. Het lied van de Tweemaster gaat over faalangst: 'We hadden hier een project dat gaat over hoe je met elkaar omgaat', legt muziekdocent Michel Verdoon uit. 'En veiligheid was een van de voorwaarden om fouten te kunnen maken. En zo kwamen we uit op faalangst.' Tekst gaat verder onder video.



Stemmen voor nieuw Kinderen voor Kinderen-liedje De uitgewerkte liedjes komen vanaf 20 maart op de website van de liedjeswedstrijd te staan. Er kan tot en met 30 maart gestemd worden en op 1 april wordt de winnaar bekend gemaakt. Het winnende nummer komt op de nieuwe cd van Kinderen voor Kinderen en de hele klas mag in oktober naar de grote liveshow. LEES OOK: Menno naar liveshows The Voice: 'Als ik ga shoppen zie je mensen kijken'