Vijf jaar geëist tegen malafide smartphone-handelaar

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag vijf jaar cel geëist tegen de 43-jarige Ivan I.. Hij zou onderdeel uitmaken van een Bulgaars netwerk dat vanuit Den Haag een handeltje in gestolen smartphones had opgezet. De telefoons werden te koop aangeboden in een Bulgaarse winkel die 'Occasion Den Haag' heet. Tegen vier andere verdachten is tot drie jaar cel geëist.

De politie kwam de groep op het spoor nadat in 2017 zeven mensen in Nederland aangifte hadden gedaan voor zakkenrollen. Volgens de app 'Find my iPhone' lagen die toestellen allemaal op hetzelfde adres in de Schilderswijk, waar in 2018 de 43-jarige hoofdverdachte werd aangehouden.

In het huis van Ivan I. lagen een paar gestolen smartphones en een groot geldbedrag. Op drie laptops van de man vond de politie de gegevens van 723 iPhones, waarvan er 260 waren opgegeven als gestolen. Hij zou op de laptops ook programma's gedownload hebben om wachtwoorden van smartphones te kraken.



'Ik repareerde alleen telefoons'

De verdachte ontkende maandag bij de rechtbank dat hij betrokken was bij grootscheepse diefstal en heling van smartphones: 'Het enige wat ik heb gedaan is thuis telefoons repareren voor een vergoeding, verder niets. Ik heb nooit iets gestolen', verklaarde hij.

Ivan I. reed in een Mercedes en op zijn laptop vonden de agenten foto's van stapeltjes met geld. Buurtgenoten uit de Schilderswijk vertelden de politie dat hij hun goedkope telefoons aanbood. Hij werd omschreven als een 'dikke Bulgaar', die vrouwen voor hem uit stelen stuurde.



Occasion Den Haag

Ivan I. zou de gepikte iPhones naar de Bulgaarse plaats Roese hebben gestuurd, waar ze werden aangeboden in een winkel met de naam 'Occasion Den Haag', die eigendom was van de 49-jarige verdachte Vasil K. Bij de politie bekende K. eerder nog dat hij gestolen telefoons uit Nederland had verkocht, maar bij de rechtbank draaide hij er maandag omheen.

'De politie heeft maar wat opgeschreven', verklaarde hij. Na een scherpe ondervraging door de rechter gaf hij uiteindelijk toch toe dat hij de gestolen iPhones in zijn winkel in Bulgarije te hebben verkocht. Het OM heeft drie jaar cel tegen hem geëist.



Een leventje van 'materiale rijkdom

De ex-vrouw van Vasil K, de 50-jarige Malina T., zou voor de Bulgaarse bende mobiels gestolen hebben van twee winkelende vrouwen op de Leyweg en de Dierenselaan in Den Haag. Ze ontkende dat. Tegen haar heeft de officier zes maanden cel geëist. T. werd daarbij vergezeld door haar schoondochter, de 34-jarige Zlatva J., die ook ontkende dat ze op dievenpad was geweest. Zij hoorde maandag vier maanden cel tegen haar eisen.

De 44-jarige Yordanka I., de echtgenote van hoofdverdachte Ivan I., wordt door het OM verdacht van witwassen van het geld dat verdiend werd met de handel in gestolen smartphone. Ze zou in Bulgarije een leventje van 'materiële rijkdom' geleid hebben. Tegen haar is ook vier maanden cel geëst. De rechter doet over drie weken uitspraak.