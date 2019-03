Duur foutje: incomplete enveloppen naar kiezers in het buitenland

Infocentrum Europa in Prodemos

DEN HAAG - Ongeveer 25.000 Nederlandse kiezers in het buitenland hebben een onbruikbare retourenvelop ontvangen voor hun stempas voor de Europese Parlementsverkiezingen. Op de envelop ontbrak bij adres het woord 'Netherlands'.

Volgens de gemeente Den Haag kost het 20.000 euro om nieuwe enveloppen te versturen. Den Haag is verantwoordelijk voor het stemmen van Nederlanders in het buitenland. De enveloppenfout was eerder gemeld door AD.

De enveloppen werden eind februari verstuurd, begin maart werd de gemeente gewezen op de fout. Inmiddels zijn nieuwe enveloppen gemaakt, die zijn verstuurd en onderweg naar de kiezers. De fout heeft geen gevolgen voor de verkiezingen, omdat kiezers buiten Nederland in het beste geval pas vanaf 13 april hun stem kunnen uitbrengen. Waarom aan de kiezers niet is gevraagd zélf Netherlands op de enveloppen te schrijven, is niet bekendgemaakt.