Brand pizzeria: weer een klap voor ondernemers Kijkduin

DEN HAAG - 'Ik zag net nog een paar medewerkers lopen, ze hadden de tranen in de ogen', aldus woordvoerder Henk Moesman van pizzeria Salvatore, waar zondagavond een fikse brand heeft gewoed. Salvatore zit op Kijkduin, waar ondernemers het al lange tijd moeilijk hebben door de renovatie van de badplaats.

Het was voor iedereen van Salvatore een schok toen het telefoontje binnenkwam dat het restaurant in brand stond. Zeventien jaar heeft woordvoerder Henk Moesman de pizzeria zien groeien. 'Eigenaar Murat Demir en zijn zoons hebben keihard gewerkt om Salvatore tot bloei te brengen.'

Het nieuws schokte ook andere ondernemers van het toch al lijdende Kijkduin. 'Door de harde wind die er stond waren ook wij bezorgd over brand toen we het nieuws hoorden', vertelt ondernemer Volker Vedder van Chase Fashion. 'Voor iedere collega-ondernemer die dit overkomt is het verschrikkelijk. Ik zag de eigenaar ook even staan met zijn hoofd naar beneden, die emotie raakt je gewoon. Dit gun je niemand.'



Ondernemers hebben het moeilijk

Ondernemers op Kijkduin hebben het al langer moeilijk door de grootschalige verbouwingen. De bereikbaarheid is beperkt, de sfeer is niet optimaal en nu is pizzeria Salvatore stevig toegetakeld door een vlammenzee. Toch denken de ondernemers dat het ergste wel voorbij moet zijn, en dat er langzaam gekeken kan worden naar een mooiere toekomst met het vernieuwde Kijkduin. Vedder: ' We trekken nu even wat minder publiek vanwege de verbouwingen, maar nu begin je echt te zien dat er wat moois wordt gebouwd op Kijkduin. Het is tijd om de negativiteit achter ons te laten en te gaan kijken naar de toekomst.'

De opening van het vernieuwde Kijkduin staat voor volgend jaar op de planning. Of Salvatore hierin terug te vinden zal zijn, is nog niet bekend: 'We zijn nog in afwachting van een aanbod van de verhuurder voor een nieuwe locatie. Het wordt voor iedereen die in het nieuwe Kijkduin wil gaan ondernemen nog wel even afwachten wat het op gaat leveren,' aldus Moesman.

LEES OOK: Ophef in Kijkduin om 'bizar plan' met bekende vuurtoren