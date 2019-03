Scheveningen bij drie beste teams na de winterstop: 'Diepe buiging'

DEN HAAG - Elke week neemt Omroep West het afgelopen amateurvoetbalweekend door met verslaggever Willem van Zuilen. In de 'analyse van Willem' vertelt hij wat hem is opgevallen bij de wedstrijden die hij heeft bezocht en welke zaken er nog meer spelen in het (amateur)voetbal. In deze aflevering gaat het onder andere over: waarom hij graag bij AFC komt en het verdwijnen van het amateurvoetbal op zondag.

Goedemiddag Willem,

Je was afgelopen zaterdag bij AFC tegen Rijnsburgse Boys. Een beetje kunnen genieten?

'Het was een aardige wedstrijd. Het zat Rijnsburg niet echt mee. Al verdiende AFC het meest om te winnen. Dat deden ze dan ook.'

Rijnsburg vinden we na zaterdag op een twaalfde plaats terug in de tweede divisie. Is dat niet veel te laag voor de club?

'Dat is natuurlijk veel te laag. Maar Rijnsburg is bezig met een soort tussenjaar. Er zijn nieuwe spelers bijgekomen en andere spelers zijn weggegaan. De nieuwe trainer Wilfred van Leeuwen heeft de selectie nog niet volledig zelf kunnen inrichten.'

'Ik vind de spelersgroep ook nog niet helemaal in balans. Ik mis een echte leider bij Rijnsburgse Boys. Een speler die ook het verlengstuk van de trainer is. Ik mis persoonlijkheid.'

Tussenjaar of niet. Moet er niet vooral een bezem door de verdediging?

'Natuurlijk krijgt Rijnsburg veel tegendoelpunten. Wilfred van Leeuwen verwoordde het afgelopen zaterdag goed. Niet alleen de verdediging is verantwoordelijk voor de tegendoelpunten. Ook de aanval moet mee verdedigen. Aanvallen doe je met zijn allen, verdedigen ook.'

'Bij het eerste tegendoelpunt van Rijnsburgse Boys komt de bal terecht bij Kenny Teijsse. Danny Bakker is dan te laat om in te grijpen. Vlak voor dat moment probeerde Yordi Teijsse de bal te koppen en daardoor timede Bakker misschien verkeerd.'

'Het tweede tegendoelpunt kan je niemand kwalijk nemen. Richard van Nieuwkoop roept gewoon 'los' en Massies Artien wil hem wegwerken. Dat was gewoon miscommunicatie.'

AFC-aanvaller Raily Ignacio miste nog een enorme kans. Heb je hem nog gesproken?

'Ik was om 12.00 uur al bij AFC. Ik vind dat een prachtige club. Even naar wat jeugdwedstrijdjes gekeken. Yordi en Raily kwamen toen ook naar mij toe. Ik ken die gasten natuurlijk al jaren.'

'Bij Ignacio denken veel mensen dat het een flierefluiter is. Voormalig hersteltrainer bij Rijnsburgse Boys Arie de Haan, hij is nu tachtig jaar, vertelde dat Raily na de training altijd nog ging afwerken op het doel. Puur om beter te worden.'

'Over die kans die hij miste. Als er één iemand baalde van het missen, dan is hij het wel. Maar daaruit blijkt: ook bij hem lukt niet alles.'

'Maar even terugkomend op AFC. Ik sprak daar nog iemand en die vond het jammer dat er zo weinig mensen uit eigen jeugd in het eerste zaten. Dus toen hadden we het over de club en de ballotagecommissie. Die is er niet echt meer. Maar je moet wel door twee mensen worden aangedragen als je lid wilt worden. Dat is ook wel prachtig.'

'Het is natuurlijk een enorm grote club met 2400 leden. Ik kom er graag. Sportpark Goed Genoeg is meer dan goed genoeg voor mij.'

VVSB moet tien punten pakken uit de komende vier wedstrijden Willem van Zuilen

AFC staat voorlopig weer eerste op doelsaldo. De voormalig nummer één IJsselmeervogels ging met 5-0 onderuit bij Kozakken Boys. Een incident?

'Eerst even een bruggetje naar Katwijk. Volgende week spelen de Vogels tegen Katwijk. Die wedstrijd wordt vooral voor Katwijk cruciaal. Winnen is meedoen om de titel. Verliezen is een bijna zekere uitschakeling.'

'Maar een 5-0 nederlaag; je kunt als ploeg tegen een zeperd aanlopen. Katwijk krijgt op het rode gedeelte van de Westmaar een tot op het bot gemotiveerd IJsselmeervogels tegenover zich.'

Katwijk speelde met 2-2 gelijk tegen GVVV. Wat is het grote verschil met vorig seizoen, toen ze een 2-1 voorsprong wel over de eindstreep trokken?

'Robbert Susan zei het na de wedstrijd al. Het is dit jaar gewoon niet goed genoeg. GVVV is altijd wel een lastige tegenstander voor Katwijk geweest. Die mannen hebben ondanks de redelijk lage klassering een prima team en met Niek Oosterlee een prima trainer.'

'Katwijk heeft nu al twee keer een kans laten liggen om dichterbij de twee topploegen te komen. Daarom wordt zaterdag cruciaal. Ze moeten daar winnen om kans te houden op de titel.'

Dan even naar de echte topclub uit onze regio: Scheveningen. Scheveningen heeft na Kozakken Boys (15 punten) en IJsselmeervogels (14p) de meeste punten gehaald na de winterstop. Is dat het John Blok-effect? Elk seizoen zo goed presteren na de winterstop?

'Daar wil ik een diepe buiging voor maken. Bij Scheveningen hebben ze een prima mix tussen jong en oud. Bij mannen als Levi Schwiebbe, Tim Peters en Leroy Resodihardjo wordt wel eens gevraagd of het niet tijd is om door te selecteren. Maar ze laten het gewoon zien op het veld.'

'Ik denk niet meer dat ze in de problemen komen dit seizoen. Wat dat betreft een compliment aan John Blok, maar ook credits naar zijn staf. John en Scheveningen is een extreem goed huwelijk. Toen hij dat uitstapje maakte naar Quick Boys degradeerde Scheveningen meteen. Dat zegt toch wel iets over hoe goed John bij Scheveningen past.'

Mooi dat Dennis van der Plas na maanden blessuretijd zijn rentree maakte Willem van Zuilen

Dan VVSB, die winnen van Excelsior Maassluis. Gaan ze de nacompetitie nog halen?

'De nacompetitie halen misschien wel. Maar winnen en handhaven is een ander verhaal. Ze komen in die nacompetitie een periodekampioen uit de derde divisie tegen. Een ploeg die tijdens het seizoen veel heeft gewonnen. Dat heeft VVSB niet echt.'

'VVSB moet nu een reeks neerzetten. Hoe zal ik het zeggen: de komende vier wedstrijden moeten ze tien punten pakken. Dan kunnen ze ploegen als Barendrecht en Lienden misschien achterhalen.'

VVSB won zonder de winteraankopen Wesley Goeman en Frank Tervoert. Die waren beide geblesseerd. Is de aankoop van die twee niet gewoon overbodig geweest?

'Dat vind ik te kort door de bocht. Zeker Wesley Goeman kan waardevol zijn voor veel ploegen. Nee dit vind ik te makkelijk.'

Dan Noordwijk: die club had een lekker weekend. Zelf winnen en bijna alle concurrenten lieten punten liggen.

'Noordwijk is op weg naar het kampioenschap. Van wat ik meekrijg is dat ze het niet laten liggen, waar de concurrenten dat wel doen. Dat heb je nodig voor de titel.'

'Ik wil trouwens nogmaals mijn complimenten uitspreken voor Nick van Staveren. Hij is van Hillegom gekomen en vervolgens een jaartje bij Noordwijk vooral reserve geweest. En dan dit seizoen: hij is ongeveer de eerste speler die trainer Kees Zethof opschrijft als hij de opstelling maakt.'

'Net al Ignacio lijkt hij op het eerste gezicht een flierefluiter. Maar hij heeft er heel veel voor gedaan om te komen waar hij nu staat. Zaterdag maakte hij de winnende. Dat is toch mooi.'

'Hij heeft met Zethof dan ook wel een trainer die het aandurft om aanvallend te spelen, waardoor hij Van Staveren kwijt kan in de opstelling.'

'Zethof zelf zegt wel dat hij pas in april wil gaan kijken waar Noordwijk staat op de ranglijst. Daar geef ik hem ook wel gelijk in. Maar het moet gek lopen wil de club geen kampioen worden.'

Dan nog even over West II. Jij zegt het ongeveer al vijf jaar: het zondagvoetbal gaat verdwijnen uit deze regio. Zeker nu de derde en vierde klasse weggaan op die dag. Een goede stap?

'Daar is geen goed of fout aan te verbinden. Ik denk dat het logisch is. Als je kan kiezen als voetballer tussen twee ploegen op hetzelfde niveau, maar de ene ploeg speelt op zaterdag en de andere op zondag. Dan kies je toch voor een zaterdagelftal. Dan kun je zaterdagavond nog even los gaan.'

'Als je op zondag speelt, moet je het hele weekend rekening met de wedstrijd houden. Je kan niet even zeggen: ik ga vanavond even gek doen. Nee, voor voetballers is de zaterdag een fijnere dag.'

'Daarnaast zijn er ook veel supporters langs de lijn op zaterdag. Je zag het bijvoorbeeld bij UVS uit Leiden. Toen ze op zondag speelden, kwam daar bijna niemand kijken. Op zaterdag heb je ouders en jeugdspelers die na de jeugdwedstrijden blijven hangen en nog een helftje van het eerste meepakken. Je krijgt veel meer toeschouwers bij de wedstrijden.'

'Een club als Van Nispen uit De Zilk heeft gezegd: We hebben al een zaterdagploeg, we gaan met onze zondagploeg naar West I. Prima besluit. Dan kun je op beide dagen blijven spelen.'

Maar voor een ploeg als De Zilk, dat tegen de grens van West I aanligt, is dat toch veel makkelijker dan een ploeg uit Den Haag?

'Hoezo? Als ze per se op zondag willen blijven voetballen kunnen ze toch naar Zuid I om daar hun wedstrijdjes te spelen. Je moet er wel moeite voor blijven doen.'

Heb je verder nog iets Willem?

'Ja, iets kleins. Quick Boys verloor dan wel van ASWH, maar ik vond het mooi dat Dennis van der Plas na al die maanden blessureleed zijn rentree maakte. Dat wilde ik even kwijt.

