Rijkswaterstaat laat speciale 'brexit-parkeerterreinen' aanleggen

MAASDIJK - Er komen extra parkeerterreinen voor vrachtwagens bij Maasdijk en Hoek van Holland. De parkeerterreinen kunnen hard nodig zijn als er geen akkoord komt over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU op 29 maart. Zonder akkoord bestaat namelijk het risico dat het daar volloopt met vrachtwagens die in de file komen te staan voor de duoane, voordat ze de veerboot op kunnen.

Langs de route naar de ferry-terminal ligt de Oranjeheuvel, een lap landbouwgrond waar in opdracht van Rijkswaterstaat nu een parkeerterrein wordt aangelegd. Daar kunnen over een paar weken tweehonderd vrachtwagens terecht. Op het terrein van een zoutdepot van Rijkswaterstaat langs de A20 bij Maasdijk kunnen nog eens vijftig trucks worden gestald. Elders rond de Rotterdamse haven komen nog meer opstelterreinen.

De gebiedscommissie van Hoek van Holland, een soort dorpsraad, trok een paar maanden geleden aan de bel over de dreigende verkeerschaos bij een harde brexit. De commissie is blij dat er geluisterd is. 'De wethouder van Rotterdam heeft ons plan integraal overgenomen,' zegt Ton van Anraad van de gebiedscommissie. 'Waar ik echt van onder de indruk ben is dat er zelfs een verkeerscirculatieplan is ontworpen wat wordt ingesteld als wij aangeven dat het, ook met de extra parkeerterreinen, te druk wordt. Dan komen er grote borden langs de snelwegen en worden vrachtwagens nog eerder opgevangen,' aldus Van Anraad.



Wel een brexit-deal

Mocht er alsnog een brexit-deal komen dan zijn de parkeerterreinen overbodig: 'De wethouder heeft gezegd: 'beter mee verlegen dan om verlegen'. En als er toch een deal komt, nou dan feliciteren we elkaar en wordt de Oranjeheuvel weer ontmanteld', aldus Van Anraad. Voorlopig rijden daar de zandauto's af en aan, en wordt de aangevoerde grond met een paar bulldozers uitgereden over de stoppels van de maisplanten die hier werden gekweekt als biobrandstof. Het terrein op de Oranjeheuvel moet op 29 maart af zijn.

Bij een no-deal brexit gelden vanaf dan strengere regels voor import en export naar Groot-Brittannië. Uit een simulatie, georganiseerd door de gemeente Rotterdam, bleek dat in het ergste geval 32 procent van de vrachtwagenchauffeurs hun ladingpapieren niet in orde hebben na brexit. Deze chauffeurs kunnen dan wachten op de juiste documenten op de Oranjeheuvel. Ton van Anraad merkt op dat er ook bedrijven zijn die wel goed zijn voorbereid. 'Grote spelers als Post Kogeko en Visbeen, daar hoor ik over dat ze de boel wel op orde hebben.' Vanaf dinsdag stemt het Britse Lagerhuis drie dagen lang over deal, no deal of zelfs uitstel.

