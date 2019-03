Den Haag krijgt mogelijk nieuw hoogste gebouw: 180 meter

DEN HAAG - De ministeries van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties en Veiligheid & Justitie in Den Haag worden mogelijk binnenkort van hun hoogste troon gestoten. Rond station Hollands Spoor kan het hoogste gebouw van Den Haag komen.

Dat staat in de gebiedsplannen die wethouder Boudewijn Revis (VVD) heeft gepresenteerd. In het gebied rondom station HS komen 3000 woningen. Het voorstel is een uitwerking van de eerder ontvouwde plannen voor 10.000 woningen in de stationsdriehoek - het Central Innovation District - tussen Hollands Spoor, Den Haag Centraal en Laan van NOI.

'We gaan hier een bruisend gebied van maken', vertelt wethouder Revis. 'Dit wordt echt een van de mooiste stukjes Den Haag. Je ziet al aan deze kant hoe mooi het is geworden', zegt hij wijzend naar het stationsplein richting de Haagse binnenstad. 'Aan de andere kant van het station - waar het nu nog een beetje lelijk is - gaan we ruimte maken voor nieuwe woningen, bedrijfsruimten en kantoren.'



Hoogste toren van Den Haag

Verreweg de meeste woningen komen in Haagvlietpoort, zo'n 1500. Door de sloop van de Laakpoort, het glazen kantoor aan de Rijswijkseweg 60, is er ruimte voor een complex met twee woontorens met 1300 woningen (dertig procent sociaal en twintig procent middelduur).

De ene toren wordt 130 tot 150 meter, de andere wordt mogelijk 180 meter hoog. Dat zou bijna een kwart hoger zijn dan de twee ministeries aan de Turfmarkt (beide 146 meter) en daarmee de hoogste toren van Den Haag worden. Deze nieuwe toren hoeft overigens niet per se zo hoog te worden, want het gaat hierbij om een kader voor de projectontwikkelaar.



Sociale huurwoningen

In Haagvlietpoort komen verder op de parkeerplaats aan de Dintelstraat 65 sociale huurwoningen van Vestia en een parkeergarage. Op de plek van fietsenstalling Struijck komt een woontoren, genaamd Struijck II, met 132 sociale huurwoningen van Staedion en ontwikkelaar Stebru. De Drie Hoefijzers - een gemeentemonument en voormalig bierdepot - wordt verbouwd. Op deze plek komen zo'n vijftien middeldure huurwoningen.

Het gebouw The Globe aan de Waldorpstraat wordt over enkele jaren gesloopt. Ook op deze plek wordt een nieuw bouwblok neergezet. Hier komt 'de Special'; een gebouw waar ruimte is voor onderwijs, kantoren en innovatie. Hier komen twee torens van zo'n 140 en 160 meter met 600 tot 800 woningen. In het pand is 5000 vierkante meter kantoorruimte en 15.000 vierkante meter beschikbaar voor onderwijs.



Hotel bij HS

Op de huidige bouwplek tegen station HS aan, aan de zijde van de Waldorpstraat, ligt de zogeheten K&R-kavel. Hier komen twee torens van 140 en 160 meter hoog. Op deze plek is ruimte voor 300 tot 600 woningen. In de onderste lagen komt mogelijk een hotel. Er is 20.000 tot 45.000 vierkante meter beschikbaar voor commercieel gebruik.

Ook het oude Stationspostkantoor wordt aangepakt. Achter het momenteel leegstaande pand wordt een toren gebouwd van 135 meter, getiteld 'de Post Tower', met vooral studentenwoningen. Het gaat om zo'n 600 woningen.



'Problemen woningmarkt zijn nu urgent'

Revis hoopt dat de bouwers snel aan de slag kunnen met de nieuwe plannen. 'De problemen op de woningmarkt zijn nu urgent en daarom wil ik tempo maken. Den Haag is een geweldige woon- en werkstad en dat moet zo blijven.'

